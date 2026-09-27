Травмированный Всеволод Ищенко посетил первый домашний матч «Локомотива-Кубань»

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко посетил первый домашний матч команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Баскетболист наблюдает за встречей с «Енисеем» с трибун, он передвигается на костылях и с фиксатором голеностопа на левой ноге. Матч проходит прямо сейчас, на момент публикации новости гости ведут со счётом 15:13.

Ранее «Локомотив-Кубань» сообщал, что Ищенко пропустит Суперкубок Единой лиги — 2026 из-за травмы, полученной ещё в прошлом сезоне и усугубившейся во время выступления в Летней лиге НБА. При этом клуб не уточнял характер повреждения.

По словам генерального директора «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева, Ищенко должен восстанови