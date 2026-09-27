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Травмированный Всеволод Ищенко посетил первый домашний матч «Локомотива-Кубань»

Травмированный Всеволод Ищенко посетил первый домашний матч «Локомотива-Кубань»
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Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко посетил первый домашний матч команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Баскетболист наблюдает за встречей с «Енисеем» с трибун, он передвигается на костылях и с фиксатором голеностопа на левой ноге. Матч проходит прямо сейчас, на момент публикации новости гости ведут со счётом 15:13.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
4-я четверть
78 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Миллер, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Барашков, Абдулбасиров, Квитковских, Покушевски, Лопатин, Хаджибегович, Фирсов, Самойленко
Енисей: Мотовилов, Янг, Белоусов, Евдокимов, Касаткин, Белянков, Такер, Шлегель, Ванин, Долинин, Каллисон, Шеянов

Ранее «Локомотив-Кубань» сообщал, что Ищенко пропустит Суперкубок Единой лиги — 2026 из-за травмы, полученной ещё в прошлом сезоне и усугубившейся во время выступления в Летней лиге НБА. При этом клуб не уточнял характер повреждения.

По словам генерального директора «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева, Ищенко должен восстанови