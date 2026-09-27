«Не выйдешь из операционной прежним». Ирвинг рассказал о восстановлении после травмы

34-летний американский разыгрывающий защитник, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс») рассказал о восстановлении после травмы крестообразной связки.

«Чувствую ли я физическую разницу после операции? Да. Это часть операции… Каждый раз, когда ты попадаешь в операционную, ты не выйдешь оттуда прежним… Это отстой. Реабилитация будет тяжёлой, будет дерьмовой, она будет испытывать тебя ментально.

Моя трудовая этика привела меня к этому моменту. Да, я стал другим, но это даёт мне возможность выйти и доказать нечто большее», — приводит слова Ирвинга журналист Ноа Уэббер в социальной сети Х.