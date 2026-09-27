«Жить на эти доходы невозможно». Игорь Кочарян — о финансировании баскетбольных клубов

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о финансировании клуба и доходах от билетов. По его словам, самоокупаемых клубов в российском баскетболе не существует, а доля продаж билетов составляет менее одного процента.

— Вопрос о финансах и менеджменте. Подскажите, можно ли сегодня назвать МБА прибыльным или самоокупаемым клубом?

— Думаю, этот вопрос стоит рассматривать в контексте всего российского баскетбола, а не только нашего клуба. Прибыльных и самоокупаемых клубов, конечно, нет. Это сложный вопрос: у нас не американская модель, поэтому профессиональный спорт в целом дотационный. Мы стараемся зарабатывать на трансферах, билетах, маркетинге, мерче и других направлениях, но жить на эти доходы невозможно — и не только нам, а всей индустрии. Поэтому каждый год мы стараемся привлекать как можно больше заинтересованных партнёров, которым близки наши принципы и идеология развития баскетбола. Думаю, у всех клубов похожие задачи и каждый усердно работает в этом направлении.

— А какую долю доходов клуба приносит продажа билетов?

— Думаю, совсем небольшую — меньше одного процента. Это непросто: и цены на билеты, и посещаемость — сложная тема, особенно в Москве. В баскетболе есть примеры вроде «Пармы», где на матчи исторически приходит в среднем 6000 зрителей. В Москве за зрителя бороться очень сложно. Мы год за годом постепенно собираем свою аудиторию и привлекаем новых болельщиков.

В основном это семьи с детьми, спортсмены академии и другие любители баскетбола. Динамика у нас хорошая: зрителей пока не так много, как хотелось бы, но с каждым годом их становится больше. Всё больше людей откликаются на нашу идеологию, приходят на матчи и начинают болеть за команду. Конечно, на посещаемость влияет и расположение «Баскет Холла». Но благоустройство территории год за годом улучшается. В следующем году откроется мост — это тоже поможет привлечь больше зрителей на трибуны. Ситуация непростая, но мы стараемся её улучшить, — поделился Кочарян в видео на YouTube-канале «Трибуна».