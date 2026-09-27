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Фото: Хаджибегович после удара в голову покинул паркет и вернулся с пластырем на носу

Фото: Хаджибегович после удара в голову покинул паркет и вернулся с пластырем на носу
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27-летний черногорский центровой Ален Хаджибегович, выступающий за команду «Локомотив-Кубань», был вынужден покинуть паркет после удара в голову в третьей четверти матча Единой лиги ВТБ регулярного чемпионата сезона-2026/2027 с «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
4-я четверть
81 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Миллер, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Барашков, Абдулбасиров, Квитковских, Покушевски, Лопатин, Хаджибегович, Фирсов, Самойленко
Енисей: Мотовилов, Янг, Белоусов, Евдокимов, Касаткин, Белянков, Такер, Шлегель, Ванин, Долинин, Каллисон, Шеянов

Фото: Скриншот из телеграм-канала «Локомотива-Кубань»

В одной из атак Ален вышел в центр площадки после смены, чтобы встретить разыгрывающего «Енисея» Григория Мотовилова. В попытке отнять мяч Хаджибегович сфолил и получил плечом от