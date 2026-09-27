Фото: Хаджибегович после удара в голову покинул паркет и вернулся с пластырем на носу

27-летний черногорский центровой Ален Хаджибегович, выступающий за команду «Локомотив-Кубань», был вынужден покинуть паркет после удара в голову в третьей четверти матча Единой лиги ВТБ регулярного чемпионата сезона-2026/2027 с «Енисеем».

Фото: Скриншот из телеграм-канала «Локомотива-Кубань»

В одной из атак Ален вышел в центр площадки после смены, чтобы встретить разыгрывающего «Енисея» Григория Мотовилова. В попытке отнять мяч Хаджибегович сфолил и получил плечом от