15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Локомотив-Кубань — Енисей, результат матча 27 сентября 2026, счет 81:66, Единая лига ВТБ — 2026/2027

«Локомотив-Кубань» с разницей в 15 очков обыграл «Енисей» в матче Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, состоялся третий матч сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и командой «Енисей» из Красноярского края. Встреча завершилась со счётом 81:66 (20:15, 17:22, 19:16, 25:13) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 17, Покушевски - 10, Лопатин - 10, Фирсов - 10, Барашков - 9, Самойленко - 6, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Абдулбасиров, Квитковских
Енисей: Кэллисон - 14, Евдокимов - 11, Белянков - 10, Шеянов - 7, Янг - 6, Ванин - 6, Долинин - 6, Мотовилов - 2, Касаткин - 2, Шлегель - 2, Белоусов, Такер

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал 27-летний катарский центровой черногорского происхождения Ален Хаджибегович. Ему удалось набрать 19 очка, сделать шесть подборов, четыре передачи, один блок-шот при одной потере.

Лучшим игроком в составе команды из Красноярска стал 31-летний американский разыгрывающий Чарльз Кэллисон, который является новичком клуба. Он набрал 14