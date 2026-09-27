«Локомотив-Кубань» с разницей в 15 очков обыграл «Енисей» в матче Единой лиги

Сегодня, 27 сентября, состоялся третий матч сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и командой «Енисей» из Красноярского края. Встреча завершилась со счётом 81:66 (20:15, 17:22, 19:16, 25:13) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал 27-летний катарский центровой черногорского происхождения Ален Хаджибегович. Ему удалось набрать 19 очка, сделать шесть подборов, четыре передачи, один блок-шот при одной потере.

Лучшим игроком в составе команды из Красноярска стал 31-летний американский разыгрывающий Чарльз Кэллисон, который является новичком клуба. Он набрал 14