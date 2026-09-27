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Роман Ворсулев дебютировал за «Локомотив-Кубань» и вошёл в топ-5 самых молодых игроков ЕЛ

Роман Ворсулев дебютировал за «Локомотив-Кубань» и вошёл в топ-5 самых молодых игроков ЕЛ
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17-летний защитник системы «Локомотива-Кубань» Роман Ворсулев дебютировал за основную команду в матче с «Енисеем» в 1-м туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Он вошёл в топ-5 самых молодых россиян, которые дебютировали в чемпионате, уточняет телеграм-канал «Перехват».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 17, Покушевски - 10, Лопатин - 10, Фирсов - 10, Барашков - 9, Самойленко - 6, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Абдулбасиров, Квитковских
Енисей: Кэллисон - 14, Евдокимов - 11, Белянков - 10, Шеянов - 7, Янг - 6, Ванин - 6, Долинин - 6, Мотовилов - 2, Касаткин - 2, Шлегель - 2, Белоусов, Такер

Самые молодые россияне, дебютировавшие в Единой лиге

1. Егор Амосов — 15 лет 63 дня, «Самара», матч с «Енисеем», 26 марта 2023 года.
2. Тимофей Самойленко — 16 лет 94 дня, «Пари НН», матч с ЦСКА, 6 марта 2026 года.
3. Денис Величкин — 16 лет 219 дней, «Автодор», матч с УНИКСом, 8 мая 2015 года.
4. Андрей Саврасов — 16 лет 340 дней, «Зенит», матч с «Калевом», 5 ноября 2017 года.
5. Роман Ворсулев — 17 лет 24 дня, «Локомотив-Кубань», матч с «Енисеем», 27 сентября 2026 года.

На площадке Ворсулев провёл 2 минуты 4 секунды, за это время он не успел совершить результативные действия.

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