Роман Ворсулев дебютировал за «Локомотив-Кубань» и вошёл в топ-5 самых молодых игроков ЕЛ

17-летний защитник системы «Локомотива-Кубань» Роман Ворсулев дебютировал за основную команду в матче с «Енисеем» в 1-м туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Он вошёл в топ-5 самых молодых россиян, которые дебютировали в чемпионате, уточняет телеграм-канал «Перехват».

Самые молодые россияне, дебютировавшие в Единой лиге

1. Егор Амосов — 15 лет 63 дня, «Самара», матч с «Енисеем», 26 марта 2023 года.

2. Тимофей Самойленко — 16 лет 94 дня, «Пари НН», матч с ЦСКА, 6 марта 2026 года.

3. Денис Величкин — 16 лет 219 дней, «Автодор», матч с УНИКСом, 8 мая 2015 года.

4. Андрей Саврасов — 16 лет 340 дней, «Зенит», матч с «Калевом», 5 ноября 2017 года.

5. Роман Ворсулев — 17 лет 24 дня, «Локомотив-Кубань», матч с «Енисеем», 27 сентября 2026 года.

На площадке Ворсулев провёл 2 минуты 4 секунды, за это время он не успел совершить результативные действия.