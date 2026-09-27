15-летний армеец — в топ-50 рейтинга юниоров Европы международного скаутского агентства

15-летний российский лёгкий форвард Михаил Кравчук, выступающий за академию ЦСКА, попал в топ-50 рейтинга P2P и nbadraftpoint, международной сети скаутов.

Рейтинг составлялся среди лучших юниоров Европы 2011 года рождения, которые способны в этом году дебютировать за свои национальные команды U16.

Кравчук занял 31-е место в рейтинге.

Сезон-2025/2026 Михаил провёл в составе команды СШОР ЦСКА в Детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ). Кравчук принял участие в 20 матчах, набрав за это время 175 очков (62/114 двухочковых и 6/35 трёхочковых), сделал 71 подбор, 28 передач, 37 перехватов, 7 блок-шотов и 28 потерь.