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Гендиректор МБА рассказал, как изменился бы клуб при бюджете ЦСКА

Гендиректор МБА рассказал, как изменился бы клуб при бюджете ЦСКА
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Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал, как изменилась бы работа клуба при бюджете, сопоставимом с ЦСКА, и объяснил, что понимает под развитием инфраструктуры.

— Если бы у вас был такой же бюджет, как у ЦСКА, как бы изменилась работа вашего клуба?
— Думаю, мы бы не отступили от своих принципов и сохранили нашу идеологию. А дополнительные ресурсы направили бы на развитие инфраструктуры — это основа, которая должна быть у любого профессионального клуба. И фундамент будущих побед и полноценной подготовки.

— Что именно вы имеете в виду, говоря о развитии инфраструктуры?
— У клубов мало собственных баз. Нужны тренировочный зал, гостиница, тренажёрный зал, восстановительный комплекс. Можно было бы построить небольшую базу, которая позволила бы поднять уровень подготовки.

— Что это за база?
— Например, как у клубов НБА: у каждого есть собственная тренировочная база. Арены, где они играют, естественно, заняты различными мероприятиями. А базы — это небольшие, компактные пространства, почти как дом, где тренируются основные команды и команды системы. Там живут, питаются и восстанавливаются; есть бассейны, залы для просмотра видео — всё что угодно. Это такой единый комплекс, который производит сильное впечатление. Когда впервые туда заходишь, глаза округляются и понимаешь: нам есть к чему стремиться, — поделился Кочарян в видео на YouTube-канале «Трибуна».

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