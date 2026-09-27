«Лично я в это не верю». Гендиректор МБА Кочарян высказался о деле Даниила Касаткина

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян высказался о деле защитника «Енисея» Даниила Касаткина. Он заявил, что не верит в причастность баскетболиста к хакерским атакам, и добавил, что рад завершению этой истории.

Касаткина задержали в июне 2025 года в парижском аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США. Он прилетел во Францию вместе с невестой. Американские власти подозревали баскетболиста в связях с хакерской группировкой, использовавшей программы-вымогатели. Касаткин находился под стражей и отрицал свою вину.

В январе 2026 года баскетболиста освободили из французской тюрьмы и вернули в Россию в рамках обмена на гражданина Франции Лорана Винатье*, осуждённого в России за шпионаж. Винатье помиловали указом президента РФ и отправили в Париж тем же самолётом, который доставил Касаткина в Москву.

* — признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

— Вопрос немного острый. Как вы относитесь к истории с Данилом Касаткиным? Считаете ли вы, что он действительно хакер?

— Я считаю его очень неглупым парнем. Тут сложно что-то сказать: это наш человек, он много лет был в нашей системе, и мы всячески его поддерживали. Я очень рад, что эта история закончилась, он выбрался из передряги, женился, играет в баскетбол и развивается. Очень рад за него. Хороший парень.

— То есть он не мог быть хакером?

— Я не могу оценивать такие вещи. Тем более в современном мире можно сказать что угодно, а потом человеку приходится либо оправдываться, либо опровергать это. Тут сложно что-то сказать. Лично я в это не верю, — рассказал Кочарян в видео на YouTube-канале «Трибуна».