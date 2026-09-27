«Не нововведение, а квест». Кущенко — о географии регулярки Единой лиги сезона-2026/2027

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о географии регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

«Ещё одно нововведение — это география, которая увеличилась на семь тысяч километров. Хотя это даже не нововведение, а квест для команд, которым нужно будет планировать подготовку с учётом расстояния. Когда Владивосток ещё играл «Спартаком», я со своими клубами туда ездил.

Поверьте, на выездах во Владивосток нужно придерживаться специального графика, чтобы удачно выступить там», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

Регулярный чемпионат начался в пятницу, 25 сентября, с матча «Зенита» и «Уралмаша» (92:58).