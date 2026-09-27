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«Не нововведение, а квест». Кущенко — о географии регулярки Единой лиги сезона-2026/2027

«Не нововведение, а квест». Кущенко — о географии регулярки Единой лиги сезона-2026/2027
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о географии регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

«Ещё одно нововведение — это география, которая увеличилась на семь тысяч километров. Хотя это даже не нововведение, а квест для команд, которым нужно будет планировать подготовку с учётом расстояния. Когда Владивосток ещё играл «Спартаком», я со своими клубами туда ездил.

Поверьте, на выездах во Владивосток нужно придерживаться специального графика, чтобы удачно выступить там», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

Регулярный чемпионат начался в пятницу, 25 сентября, с матча «Зенита» и «Уралмаша» (92:58).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили
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