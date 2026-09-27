ЦСКА с разницей в 17 очков победил МБА в первом матче регулярки Единой лиги

В воскресенье, 27 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в котором московский коллектив МБА принимал на своей арене «Баскет Холл Москва» действующего чемпиона ЦСКА. Хозяева площадки со счётом 65:82 (14:25; 11:30; 22:13; 18:14) уступили армейцам.

В составе МБА самым эффективным стал форвард Данил Певнев — 11 очков, шесть подборов, три передачи, один перехват и пять потерь при коэффициенте эффективности «+11».

У ЦСКА лучшим стал американский разыгрывающий Мело Тримбл — 15 очков, два подбора, шесть передач, два перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+22».

У Ивана Ухова и Ливио Жан-Шарля коэффициент эффективности составил «+22» и «+21» соответственно. Иван набрал 14 очков, шесть подборов, четыре передачи и четыре перехвата, а Ливио — 16 очков, семь подборов, один блок-шот и одну потерю.