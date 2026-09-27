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МБА — ЦСКА, результат матча 27 сентября 2026, счет 65:82, Единая лига ВТБ — 2026/2027

ЦСКА с разницей в 17 очков победил МБА в первом матче регулярки Единой лиги
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В воскресенье, 27 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в котором московский коллектив МБА принимал на своей арене «Баскет Холл Москва» действующего чемпиона ЦСКА. Хозяева площадки со счётом 65:82 (14:25; 11:30; 22:13; 18:14) уступили армейцам.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
65 : 82
ЦСКА
Москва
МБА: Трушкин - 15, Хоменко - 11, Певнев - 11, Падиус - 7, Платунов - 7, Малинин - 5, Огарков - 3, Чернышев - 2, Сонько - 2, Пивцайкин - 2, Хвостов, Карпенко
ЦСКА: Жан-Шарль - 16, Тримбл - 15, Ухов - 14, Руженцев - 13, Уэйр - 6, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Елатонцев - 4, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Антонов

В составе МБА самым эффективным стал форвард Данил Певнев — 11 очков, шесть подборов, три передачи, один перехват и пять потерь при коэффициенте эффективности «+11».

У ЦСКА лучшим стал американский разыгрывающий Мело Тримбл — 15 очков, два подбора, шесть передач, два перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+22».

У Ивана Ухова и Ливио Жан-Шарля коэффициент эффективности составил «+22» и «+21» соответственно. Иван набрал 14 очков, шесть подборов, четыре передачи и четыре перехвата, а Ливио — 16 очков, семь подборов, один блок-шот и одну потерю.

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