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Томович — о победе «Локомотива»: спасибо «Енисею» за урок, который они нам преподали

Томович — о победе «Локомотива»: спасибо «Енисею» за урок, который они нам преподали
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над «Енисеем» (81:66) в матче 1-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 17, Покушевски - 10, Лопатин - 10, Фирсов - 10, Барашков - 9, Самойленко - 6, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Абдулбасиров, Квитковских
Енисей: Кэллисон - 14, Евдокимов - 11, Белянков - 10, Шеянов - 7, Янг - 6, Ванин - 6, Долинин - 6, Мотовилов - 2, Касаткин - 2, Шлегель - 2, Белоусов, Такер

«Спасибо «Енисею» за урок, который они нам сегодня преподали. Их жёсткость хорошо подсветила то, какими мы не должны быть — в дебюте матча мы выглядели слишком мягкими, и такого нельзя повторять, если мы рассчитываем на что-то большое. Травмы, болезни — о подобных оправданиях я не желаю даже слышать.

Если ты вышел на площадку в форме «Локо», ты должен выкладываться на свой максимум каждую секунду. Поэтому сейчас нам надо с головой погрузиться в работу и стремиться достичь уровня, на который мы рассчитываем», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

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