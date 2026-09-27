Томович — о победе «Локомотива»: спасибо «Енисею» за урок, который они нам преподали

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над «Енисеем» (81:66) в матче 1-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Спасибо «Енисею» за урок, который они нам сегодня преподали. Их жёсткость хорошо подсветила то, какими мы не должны быть — в дебюте матча мы выглядели слишком мягкими, и такого нельзя повторять, если мы рассчитываем на что-то большое. Травмы, болезни — о подобных оправданиях я не желаю даже слышать.

Если ты вышел на площадку в форме «Локо», ты должен выкладываться на свой максимум каждую секунду. Поэтому сейчас нам надо с головой погрузиться в работу и стремиться достичь уровня, на который мы рассчитываем», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.