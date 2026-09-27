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Единая лига: результаты матчей 27 сентября

Единая лига: результаты матчей 27 сентября
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В воскресенье, 27 сентября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого было сыграно два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Единая лига. Результаты матчей 27 сентября:

«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 81:66;
МБА — ЦСКА — 65:82.

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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