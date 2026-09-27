15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Зенита» Ирэбу: баня — это безумие. Это был мой первый опыт

Новичок «Зенита» Ирэбу: баня — это безумие. Это был мой первый опыт
Комментарии

31-летний нигерийский разыгрывающий «Зенита» Айк Ирэбу рассказал о своём первом опыте посещения русской бани.

«Баня — это безумие. Это был мой первый опыт. Не думаю, что смогу ходить туда на постоянной основе, потому что там очень жарко. Но это был крутой опыт, увидеть культуру хождения в бани здесь. Может, ещё схожу, но я не уверен. В любом случае это очень полезно для тела», — приводит слова Ирэбу телеграм-канал «СБГ Daily».

Ирэбу присоединился к «Зениту» в межсезонье-2026. Прошедший сезон баскетболист начинал в «Валенсии», где провёл три матча и успел завоевать Суперкубок Испании. После спортсмен перешёл в «Варезу». В чемпионате Италии он набирал 16,5 очка и отдавал 4,9 передачи.

Читайте далее:
«Он вообще отлетел там». Жбанов — о том, как легионер «Зенита» Ирэбу пережил поход в баню
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android