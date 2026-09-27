Новичок «Зенита» Ирэбу: баня — это безумие. Это был мой первый опыт

31-летний нигерийский разыгрывающий «Зенита» Айк Ирэбу рассказал о своём первом опыте посещения русской бани.

«Баня — это безумие. Это был мой первый опыт. Не думаю, что смогу ходить туда на постоянной основе, потому что там очень жарко. Но это был крутой опыт, увидеть культуру хождения в бани здесь. Может, ещё схожу, но я не уверен. В любом случае это очень полезно для тела», — приводит слова Ирэбу телеграм-канал «СБГ Daily».

Ирэбу присоединился к «Зениту» в межсезонье-2026. Прошедший сезон баскетболист начинал в «Валенсии», где провёл три матча и успел завоевать Суперкубок Испании. После спортсмен перешёл в «Варезу». В чемпионате Италии он набирал 16,5 очка и отдавал 4,9 передачи.