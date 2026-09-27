Тренер ЦСКА Пистиолис прокомментировал победу над МБА в матче Единой лиги

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над командой МБА (82:65) в матче Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Это был выездной матч, но мы чётко чувствовали их поддержку. Мы очень здорово провели первую половину, но в то же время мы – ЦСКА, и мы не можем довольствоваться только 20 минутами хорошей игры. Мы должны быть лучше и играть более собранно, нужно показывать свой баскетбол на протяжении всего матча. Мы говорили в перерыве, что должны играть так, будто счёт 0:0, что должны выглядеть ещё лучше. Получилось иначе», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.