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Тренер ЦСКА Пистиолис прокомментировал победу над МБА в матче Единой лиги

Тренер ЦСКА Пистиолис прокомментировал победу над МБА в матче Единой лиги
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над командой МБА (82:65) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
65 : 82
ЦСКА
Москва
МБА: Трушкин - 15, Хоменко - 11, Певнев - 11, Падиус - 7, Платунов - 7, Малинин - 5, Огарков - 3, Чернышев - 2, Сонько - 2, Пивцайкин - 2, Хвостов, Карпенко
ЦСКА: Жан-Шарль - 16, Тримбл - 15, Ухов - 14, Руженцев - 13, Уэйр - 6, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Елатонцев - 4, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Антонов

«В первую очередь хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Это был выездной матч, но мы чётко чувствовали их поддержку. Мы очень здорово провели первую половину, но в то же время мы – ЦСКА, и мы не можем довольствоваться только 20 минутами хорошей игры. Мы должны быть лучше и играть более собранно, нужно показывать свой баскетбол на протяжении всего матча. Мы говорили в перерыве, что должны играть так, будто счёт 0:0, что должны выглядеть ещё лучше. Получилось иначе», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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