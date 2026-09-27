«Каждый, кто выходил на площадку, играл здорово». Защитник ЦСКА Уэйр — о победе над МБА

Американский защитник ЦСКА Каспер Уэйр прокомментировал старт сезона Единой лиги ВТБ и победу команды в первом матче над МБА (82:65).

«Здорово, что наконец начался сезон. Мы долго работали, готовились, и теперь можем сыграть в официальных матчах. Сегодня у нас получилось начало, мы были агрессивны, каждый, кто выходил на площадку, играл здорово, и мы делали то, что задумывали изначально», — приводит слова Уэйра пресс-служба московского клуба.

В матче с МБА в составе ЦСКА лучшим стал американский разыгрывающий Мело Тримбл — 15 очков, два подбора, шесть передач, два перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+22».