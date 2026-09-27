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«Каждый, кто выходил на площадку, играл здорово». Защитник ЦСКА Уэйр — о победе над МБА

«Каждый, кто выходил на площадку, играл здорово». Защитник ЦСКА Уэйр — о победе над МБА
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Американский защитник ЦСКА Каспер Уэйр прокомментировал старт сезона Единой лиги ВТБ и победу команды в первом матче над МБА (82:65).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
65 : 82
ЦСКА
Москва
МБА: Трушкин - 15, Хоменко - 11, Певнев - 11, Падиус - 7, Платунов - 7, Малинин - 5, Огарков - 3, Чернышев - 2, Сонько - 2, Пивцайкин - 2, Хвостов, Карпенко
ЦСКА: Жан-Шарль - 16, Тримбл - 15, Ухов - 14, Руженцев - 13, Уэйр - 6, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Елатонцев - 4, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Антонов

«Здорово, что наконец начался сезон. Мы долго работали, готовились, и теперь можем сыграть в официальных матчах. Сегодня у нас получилось начало, мы были агрессивны, каждый, кто выходил на площадку, играл здорово, и мы делали то, что задумывали изначально», — приводит слова Уэйра пресс-служба московского клуба.

В матче с МБА в составе ЦСКА лучшим стал американский разыгрывающий Мело Тримбл — 15 очков, два подбора, шесть передач, два перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+22».

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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