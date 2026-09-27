Пистиолис оценил игру Елатонцева и высказался о возможных новых трансферах ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после победы над командой МБА (82:65) оценил адаптацию российского новичка команды Кирилла Елатонцева и ответил на вопрос о возможных трансферах.

«Могу ли я сказать, что Кирилл Елатонцев уже освоился? Можно сказать, что и Кирилл, и вся команда может играть лучше. Если быть реалистом, я понимал, что за один месяц Елатонцев сразу полностью адаптируется. Мы верим в наших игроков, продолжаем работать и сражаться. Будут ли ещё трансферы? Всё возможно и невозможно одновременно. Может быть, подпишем, а может, и нет», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.