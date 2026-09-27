Тренер «Енисея» Арсич высказался о поражении команды в матче с «Локо»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (66:81) в матче Единой лиги ВТБ.

«Наверное, это была не самая лучшая игра для «Локомотива», они не показали 100% того, на что способны. Но чтобы победить их даже в таком состоянии, нам надо играть гораздо лучше – быстрее и более коллективно. К сожалению, сегодня мы слишком сбивались на индивидуальную игру, тогда как соперника, который выше классом, надо обыгрывать за счёт командных действий.

При этом первые 20 минут я занесу нашей команде в плюс – это пока что наш лучший в сезоне отрезок с учётом всех предсезонных матчей. Даже если мы делали ошибки, то компенсировали это энергией. Будем срабатываться дальше и постараемся продемонстрировать командный баскетбол в следующем матче с «Автодором», который очень важен для нас с точки зрения турнирной борьбы», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.