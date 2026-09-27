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Тренер «Енисея» Арсич высказался о поражении команды в матче с «Локо»

Тренер «Енисея» Арсич высказался о поражении команды в матче с «Локо»
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (66:81) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 17, Покушевски - 10, Лопатин - 10, Фирсов - 10, Барашков - 9, Самойленко - 6, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Абдулбасиров, Квитковских
Енисей: Кэллисон - 14, Евдокимов - 11, Белянков - 10, Шеянов - 7, Янг - 6, Ванин - 6, Долинин - 6, Мотовилов - 2, Касаткин - 2, Шлегель - 2, Белоусов, Такер

«Наверное, это была не самая лучшая игра для «Локомотива», они не показали 100% того, на что способны. Но чтобы победить их даже в таком состоянии, нам надо играть гораздо лучше – быстрее и более коллективно. К сожалению, сегодня мы слишком сбивались на индивидуальную игру, тогда как соперника, который выше классом, надо обыгрывать за счёт командных действий.

При этом первые 20 минут я занесу нашей команде в плюс – это пока что наш лучший в сезоне отрезок с учётом всех предсезонных матчей. Даже если мы делали ошибки, то компенсировали это энергией. Будем срабатываться дальше и постараемся продемонстрировать командный баскетбол в следующем матче с «Автодором», который очень важен для нас с точки зрения турнирной борьбы», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.