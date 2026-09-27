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«Должны извлечь уроки и исправить ошибки». Тренер МБА Вознюк — о поражении от ЦСКА

«Должны извлечь уроки и исправить ошибки». Тренер МБА Вознюк — о поражении от ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ПБК МБА Сергей Вознюк прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ (65:82).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
65 : 82
ЦСКА
Москва
МБА: Трушкин - 15, Хоменко - 11, Певнев - 11, Падиус - 7, Платунов - 7, Малинин - 5, Огарков - 3, Чернышев - 2, Сонько - 2, Пивцайкин - 2, Хвостов, Карпенко
ЦСКА: Жан-Шарль - 16, Тримбл - 15, Ухов - 14, Руженцев - 13, Уэйр - 6, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Елатонцев - 4, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Антонов

«С первых секунд ЦСКА диктовал свои условия, у армейцев было полное преимущество. Мы не справились в первой и второй четвертях, ЦСКА был гораздо лучше, у нас не было возможности завладеть инициативой. Мы потеряли много мячей, не было попаданий, нужно отдать должное сопернику, который контролировал игру. После большого перерыва мы нашли ротацию и начали постепенно приходить в себя.

Матч длится 40 минут, то, что мы забрали две четверти во второй половине, против ЦСКА недостаточно. 25 потерь – очень много. Должны извлечь уроки и исправить ошибки. Эпизодически во второй половине мы показывали то, что хотели. Не хотим смотреть и делать скидку на то, что у нас много травмированных. Нужно терпеть и биться в каждом моменте», — приводит слова Вознюка официальный сайт Единой лиги.