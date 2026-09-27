«Должны извлечь уроки и исправить ошибки». Тренер МБА Вознюк — о поражении от ЦСКА

Главный тренер ПБК МБА Сергей Вознюк прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ (65:82).

«С первых секунд ЦСКА диктовал свои условия, у армейцев было полное преимущество. Мы не справились в первой и второй четвертях, ЦСКА был гораздо лучше, у нас не было возможности завладеть инициативой. Мы потеряли много мячей, не было попаданий, нужно отдать должное сопернику, который контролировал игру. После большого перерыва мы нашли ротацию и начали постепенно приходить в себя.

Матч длится 40 минут, то, что мы забрали две четверти во второй половине, против ЦСКА недостаточно. 25 потерь – очень много. Должны извлечь уроки и исправить ошибки. Эпизодически во второй половине мы показывали то, что хотели. Не хотим смотреть и делать скидку на то, что у нас много травмированных. Нужно терпеть и биться в каждом моменте», — приводит слова Вознюка официальный сайт Единой лиги.