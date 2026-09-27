Американский новичок «Зенита»: Россия — очень красивая страна, особенно Санкт-Петербург

31-летний американский разыгрывающий защитник, новичок баскетбольного клуба «Зенита» Айк Ирэбу рассказал о своих первых впечатлениях от России и Санкт-Петербурга, отметив красоту города и вкусную еду.

— Давай немного поговорим о России. Вы находитесь здесь уже несколько месяцев, какие первые впечатления?

— Россия — очень красивая страна, особенно Санкт-Петербург. Когда выходит солнце — это особенно великолепный город. У меня было множество прогулок, и я просто наслаждаюсь временем на улице. Еда здесь также очень вкусная. Могу сказать, в общем-то, только хорошее.

— Какую одну вещь вы бы выделили в России?

— Еда. Мне кажется, что еда в России очень недооценена. Я попробовал уже несколько невероятных блюд здесь, и я очень доволен, — приводит слова Ирэбу телеграм-канал «СБГ Daily».