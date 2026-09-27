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Кайри Ирвинг высказался о влиянии слухов на молодых игроков «Далласа»

Кайри Ирвинг высказался о влиянии слухов на молодых игроков «Далласа»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о влиянии слухов на молодых игроков команды. 34-летний защитник отметил, что старается не создавать в раздевалке лишнего напряжения.

«Каждый раз, когда вы меня спрашиваете, я буду говорить вам, где мы находимся и что я чувствую, но также помните, что у нас молодая команда и они очень впечатлительны. Я не пытаюсь принести в раздевалку какую-то чушь или слухи. Моё имя в трансферной мельнице или другие парни. Этого слишком много в лиге сейчас. Это влияет на психическое здоровье людей», — приводит слова Ирвинга Майк Кёртис в социальной сети X.

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  • 27 сентября 2026
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