Кайри Ирвинг высказался о влиянии слухов на молодых игроков «Далласа»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о влиянии слухов на молодых игроков команды. 34-летний защитник отметил, что старается не создавать в раздевалке лишнего напряжения.

«Каждый раз, когда вы меня спрашиваете, я буду говорить вам, где мы находимся и что я чувствую, но также помните, что у нас молодая команда и они очень впечатлительны. Я не пытаюсь принести в раздевалку какую-то чушь или слухи. Моё имя в трансферной мельнице или другие парни. Этого слишком много в лиге сейчас. Это влияет на психическое здоровье людей», — приводит слова Ирвинга Майк Кёртис в социальной сети X.