Кайри Ирвинг: пытаемся побеждать. У нас высокие ожидания от самих себя

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился ожиданиями от предстоящего сезона НБА.

«Я хотел бы, чтобы многое из этого было под моим контролем, но, думаю, здесь это совместные усилия… Есть разница в возрасте, всем нравится делать из этого большую проблему… Мы пытаемся побеждать. Никто здесь не пытается просто выбросить сезон и сказать, что у нас нет ожиданий. У нас высокие ожидания от самих себя… Это процесс осмысления», — приводит слова Ирвинга Ноа Уэбер в социальной сети X.

34-летний Ирвинг пропустил сезон-2025/2026 из-за разрыва крестообразных связок левого колена, но сейчас не имеет физических ограничений.