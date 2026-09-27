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Американский защитник «Енисея» Кэллисон высказался о поражении в матче с «Локо»

Американский защитник «Енисея» Кэллисон высказался о поражении в матче с «Локо»
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Разыгрывающий «Енисея» Чарльз Кэллисон прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом-Кубань» (66:81) в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 17, Покушевски - 10, Лопатин - 10, Фирсов - 10, Барашков - 9, Самойленко - 6, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Абдулбасиров, Квитковских
Енисей: Кэллисон - 14, Евдокимов - 11, Белянков - 10, Шеянов - 7, Янг - 6, Ванин - 6, Долинин - 6, Мотовилов - 2, Касаткин - 2, Шлегель - 2, Белоусов, Такер

– Что скажете о результате?
– В первой половине мы играли хорошо, сдерживали соперника в защите, стабильно набирали очки. Но во второй перестали справляться, позволили им раз за разом брать подборы на нашем щите, и они создали разницу в счёте.

– Как оцените уровень лиги?
– Я пока сыграл всего один матч. У сегодняшнего соперника много качественных игроков, они не боятся жёсткого контакта. Было интересно. С нетерпением жду возможности сыграть против других команд и показать себя на их фоне, — приводит слова Кэллисона пресс-служба «Енисея».

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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