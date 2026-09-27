Американский защитник «Енисея» Кэллисон высказался о поражении в матче с «Локо»

Разыгрывающий «Енисея» Чарльз Кэллисон прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом-Кубань» (66:81) в Единой лиге ВТБ.

– Что скажете о результате?

– В первой половине мы играли хорошо, сдерживали соперника в защите, стабильно набирали очки. Но во второй перестали справляться, позволили им раз за разом брать подборы на нашем щите, и они создали разницу в счёте.

– Как оцените уровень лиги?

– Я пока сыграл всего один матч. У сегодняшнего соперника много качественных игроков, они не боятся жёсткого контакта. Было интересно. С нетерпением жду возможности сыграть против других команд и показать себя на их фоне, — приводит слова Кэллисона пресс-служба «Енисея».