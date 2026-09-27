Трёхкратный чемпион НБА столкнулся с депрессией после завершения карьеры

44-летний член Зала славы баскетбола, а также трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд признался, что завершение карьеры в 2019 году обернулось для него депрессией и потерей жизненных ориентиров.

«Я пытаюсь найти своё призвание. Я думал, что баскетбол и был моим призванием. И я знаю, что он был огромной, колоссальной его частью, но я закончил с этим в 37 лет. И впереди у меня ещё целая жизнь… Поэтому вещь, которая заставляет меня подниматься каждый день – это попытки найти новую цель. Как только ты уходишь на пенсию, наступает момент… время настоящей депрессии.

И то, как именно ты решишь справляться с этой депрессией, определит твой следующий шаг. С пяти лет я только и делал, что играл в баскетбол. И я был чертовски хорош в этом. Но теперь ты выходишь из этого привычного мира, и тебе приходится осваивать совершенно новые навыки», – приводит слова Уэйда издание People.