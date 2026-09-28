Тренер «Локо» Томович оценил дебют 17-летнего защитника Ворсулева в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал дебют 17-летнего защитника Романа Ворсулева в матче с «Енисеем» (81:66) в 1-м туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы планировали дать ему сегодня несколько минут, даже несмотря на то что несколько предматчевых тренировок он пропустил из-за плохого самочувствия. Роман — парень с большим талантом, но это лишь половина необходимого. Вторая половина — упорная работа, которую ему нужно приложить, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Мы планируем оставить его в основной команде на весь сезон. Так что дальше всё зависит уже от его целеустремлённости», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Ворсулев дебютировал за основную команду и вошёл в топ-5 самых молодых россиян, которые выходили на паркет в Единой лиге ВТБ. 17-летний защитник занял пятое место в списке, уступая Егору Амосову (15 лет 63 дня), Тимофею Самойленко (16 лет 94 дня), Денису Величкину (16 лет 219 дней) и Андрею Саврасову (16 лет 340 дней). В матче с «Енисеем» Ворсулев провёл на площадке 2 минуты 4 секунды и не успел отметиться результативными действиями.