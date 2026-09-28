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Защитник «Самары» Ведищев раскритиковал состояние паркета в матче с «Автодором» в Саратове

Защитник «Самары» Ведищев раскритиковал состояние паркета в матче с «Автодором» в Саратове
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Защитник «Самары» Захар Ведищев прокомментировал поражение от «Автодора» (69:77) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ. Он отметил, что обе команды играли в тяжёлых условиях из-за состояния паркета.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
77 : 69
Самара
Самарская область
Автодор: Грин - 25, Пранаускис - 19, Холлис - 9, Евсеев - 8, Коско - 8, Фёдоров - 5, Шендеров - 3, Наумов, Халдеев, Хаффман, Шикалов
Самара: Саврасов - 18, Ведищев - 18, Минченко - 13, Чеваренков - 8, Петенев - 6, Зоткин - 3, Чебуркин - 2, Походяев - 1, Шейко, Коряковский, Чикарев

«Первый матч сезона обе команды провели в тяжёлых условиях. Из-за состояния паркета никто не смог показать того, что было наработано. Соперник адаптировался к ситуации лучше. Это и повлияло на исход игры. Всех болельщиков приглашаю на домашний матч, который состоится 4 октября. Мы встретимся с принципиальным соперником – «Динамо» из Владивостока. Нам очень нужна поддержка трибун, она поможет нам добиться положительного результата», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Самары».

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