Защитник «Самары» Ведищев раскритиковал состояние паркета в матче с «Автодором» в Саратове

Защитник «Самары» Захар Ведищев прокомментировал поражение от «Автодора» (69:77) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ. Он отметил, что обе команды играли в тяжёлых условиях из-за состояния паркета.

«Первый матч сезона обе команды провели в тяжёлых условиях. Из-за состояния паркета никто не смог показать того, что было наработано. Соперник адаптировался к ситуации лучше. Это и повлияло на исход игры. Всех болельщиков приглашаю на домашний матч, который состоится 4 октября. Мы встретимся с принципиальным соперником – «Динамо» из Владивостока. Нам очень нужна поддержка трибун, она поможет нам добиться положительного результата», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Самары».