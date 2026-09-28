Появились кадры конфликта двух баскетболистов НБА в тоннеле в 2024 году

Появились новые кадры потасовки бигменов Айзеи Стюарта и Дрю Юбэнкса, произошедшей в тоннеле в феврале 2024 года. На записи видно, как Стюарт бьёт и толкает Юбэнкса. Конфликт удалось остановить охране. За этот эпизод НБА дисквалифицировала Стюарта на три матча.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

С тех пор оба баскетболиста сменили клубы. В июне 2026 года «Детройт Пистонс» обменял Стюарта в «Мемфис Гриззлиз» в рамках многосторонней сделки, получив три выбора во втором раунде драфта. А в сентябре Юбэнкс подписал с «Нью-Йорк Никс» однолетний контракт без гарантий и готовится к тренировочному лагерю.