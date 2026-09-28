15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Появились кадры конфликта двух баскетболистов НБА в тоннеле в 2024 году

Появились кадры конфликта двух баскетболистов НБА в тоннеле в 2024 году
Комментарии

Появились новые кадры потасовки бигменов Айзеи Стюарта и Дрю Юбэнкса, произошедшей в тоннеле в феврале 2024 года. На записи видно, как Стюарт бьёт и толкает Юбэнкса. Конфликт удалось остановить охране. За этот эпизод НБА дисквалифицировала Стюарта на три матча.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

С тех пор оба баскетболиста сменили клубы. В июне 2026 года «Детройт Пистонс» обменял Стюарта в «Мемфис Гриззлиз» в рамках многосторонней сделки, получив три выбора во втором раунде драфта. А в сентябре Юбэнкс подписал с «Нью-Йорк Никс» однолетний контракт без гарантий и готовится к тренировочному лагерю.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
«Королевский» календарь. 5 важнейших матчей Леброна в предстоящем сезоне НБА «Королевский» календарь. 5 важнейших матчей Леброна в предстоящем сезоне НБА
Стефен Карри первым в НБА заработает больше $ 600 млн! Он обошёл всех и не взял максимум Стефен Карри первым в НБА заработает больше $ 600 млн! Он обошёл всех и не взял максимум
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android