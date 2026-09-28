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В МБА объяснили, почему команда сыграла с ЦСКА молодёжным составом

В МБА объяснили, почему команда сыграла с ЦСКА молодёжным составом
Комментарии

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян прокомментировал поражение команды от ЦСКА (65:82) в первом матче регулярного сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ, отметив, что из-за большого количества травм состав был молодёжным, и подчеркнул, что молодые игроки получили опыт на высоком уровне.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
65 : 82
ЦСКА
Москва
МБА: Трушкин - 15, Хоменко - 11, Певнев - 11, Падиус - 7, Платунов - 7, Малинин - 5, Огарков - 3, Чернышев - 2, Сонько - 2, Пивцайкин - 2, Хвостов, Карпенко
ЦСКА: Жан-Шарль - 16, Тримбл - 15, Ухов - 14, Руженцев - 13, Уэйр - 6, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Елатонцев - 4, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Антонов

— ЦСКА победил в этой встрече, тем не менее МБА удалось в этом матче выиграть третью и четвёртую четверти. Как это прокомментируете?
— В целом первый матч сезона — это всегда очень ответственно. Но у нас, по сути, состав сейчас был молодёжный. С учётом большого количества травм. У нас не было Савкова, Зубкова, Балашова, Исмаилова, Воронова — слишком значимые игроки. В то же время была молодёжь, которая получила шанс проявить себя. Сразу в матче с чемпионом на самом высоком уровне. У нас сыграло много совсем молодых ребят. Им потребовалось какое‑то время, чтобы адаптироваться к такой плотности и такой эмоциональной игре. Где‑то переживали и сомневались, но затем в течение матча адаптировались и смогли что‑то показать. В целом это большой плюс для нас, для всей нашей системы.

— То есть в целом, несмотря на результат, игрой дово