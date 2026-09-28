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«Ожидали, что сможем навязать борьбу». Защитник МБА Падиус — о матче с ЦСКА

«Ожидали, что сможем навязать борьбу». Защитник МБА Падиус — о матче с ЦСКА
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Защитник московской МБА Матвей Падиус подвёл итоги проигранного матча регулярного сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (65:82). Отметим, что в этой игре 19-летний Падиус отметился семью набранными очками и четырьмя подборами за почти 23 минуты на площадке.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
65 : 82
ЦСКА
Москва
МБА: Трушкин - 15, Хоменко - 11, Певнев - 11, Падиус - 7, Платунов - 7, Малинин - 5, Огарков - 3, Чернышев - 2, Сонько - 2, Пивцайкин - 2, Хвостов, Карпенко
ЦСКА: Жан-Шарль - 16, Тримбл - 15, Ухов - 14, Руженцев - 13, Уэйр - 6, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Елатонцев - 4, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Антонов

«Понимали, насколько тяжёлая игра будет. В то же время настраивались на равный матч, ожидали, что сможем навязать ЦСКА борьбу. Хотелось бы видеть другую картину в первой половине, но сегодня получилось то, что получилось. Нужно сейчас проанализировать свои действия, понять, в чём заключаются ошибки. 25 потерь — это слишком много.

После большого перерыва вышли уже совсем иначе, все ребята подуспокоились; разница была большая, поэтому оставалось просто играть. Были хорошие моменты, которые нужно перенести на весь матч, чтобы не допускать таких провалов на старте», — приводит слова Падиуса официальный телеграм-канал МБА.

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