«Ожидали, что сможем навязать борьбу». Защитник МБА Падиус — о матче с ЦСКА

Защитник московской МБА Матвей Падиус подвёл итоги проигранного матча регулярного сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (65:82). Отметим, что в этой игре 19-летний Падиус отметился семью набранными очками и четырьмя подборами за почти 23 минуты на площадке.

«Понимали, насколько тяжёлая игра будет. В то же время настраивались на равный матч, ожидали, что сможем навязать ЦСКА борьбу. Хотелось бы видеть другую картину в первой половине, но сегодня получилось то, что получилось. Нужно сейчас проанализировать свои действия, понять, в чём заключаются ошибки. 25 потерь — это слишком много.

После большого перерыва вышли уже совсем иначе, все ребята подуспокоились; разница была большая, поэтому оставалось просто играть. Были хорошие моменты, которые нужно перенести на весь матч, чтобы не допускать таких провалов на старте», — приводит слова Падиуса официальный телеграм-канал МБА.