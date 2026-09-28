Яннис Адетокунбо приехал на сбор «Майами» раньше начала тренировочного лагеря

Звёздный форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо рассказал, что вернулся из Греции раньше обычного, чтобы вместе с новыми партнёрами по команде поучаствовать в тренировочном сборе.

«Мне очень понравилось. Мы много играли в баскетбол, вместе ужинали и проводили время за разными занятиями. Здорово, когда вся команда собирается в одном месте и в одно время. Обычно я подольше остаюсь в Греции и возвращаюсь уже перед началом тренировочного лагеря. Но я рад, что в этот раз приехал в Лос-Анджелес на Pain Camp. Было очень весело», — сказал Адетокунбо в видео, опубликованном на страничке в The HEAT Realm социальной сети X.

Отметим, что в сезоне-2025/2026 Адетокунбо провёл за «Милуоки Бакс» 36 матчей регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и 5,4 передачи, а его точность бросков с игры составила 62,4%.