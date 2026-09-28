«Титул MVP приходит сам собой». Защитник ЦСКА Мело Тримбл — о личных целях

Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл поделился мнением о мотивации и своих целях, а также рассказал об эмоциях от решающих матчей сезона.

«Побеждать никогда не надоедает. Победы только усиливают мотивацию: они показывают, что успеха можно добиваться снова и снова. Поэтому я всегда стремлюсь к победе. А титул MVP приходит сам собой: ты просто играешь в баскетбол и не думаешь о нём.

В течение сезона бывает тяжело — путь к решающему матчу долгий и непростой. Но в апреле и мае начинается самое захватывающее: матчи приобретают особый вес, ты понимаешь, что скоро вернёшься домой. Эмоции переполняют», — поделился Тримбл в видео сообщества VK «ТВ СТАРТ».