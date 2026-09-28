15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Титул MVP приходит сам собой». Защитник ЦСКА Мело Тримбл — о личных целях

«Титул MVP приходит сам собой». Защитник ЦСКА Мело Тримбл — о личных целях
Комментарии

Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл поделился мнением о мотивации и своих целях, а также рассказал об эмоциях от решающих матчей сезона.

«Побеждать никогда не надоедает. Победы только усиливают мотивацию: они показывают, что успеха можно добиваться снова и снова. Поэтому я всегда стремлюсь к победе. А титул MVP приходит сам собой: ты просто играешь в баскетбол и не думаешь о нём.

В течение сезона бывает тяжело — путь к решающему матчу долгий и непростой. Но в апреле и мае начинается самое захватывающее: матчи приобретают особый вес, ты понимаешь, что скоро вернёшься домой. Эмоции переполняют», — поделился Тримбл в видео сообщества VK «ТВ СТАРТ».

Следите за повесткой Единой лиги на «Чемпионате»:
Главный снайпер идёт за новым рекордом. Швед готовится переписать историю Единой лиги Главный снайпер идёт за новым рекордом. Швед готовится переписать историю Единой лиги
В Единой лиге начинается новый сезон. Кто поднимет чемпионский трофей в 2027-м?
Опрос
В Единой лиге начинается новый сезон. Кто поднимет чемпионский трофей в 2027-м?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android