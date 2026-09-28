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Тримбл — о поддержке в ЦСКА: партнёры верили в меня больше, чем я сам

Тримбл — о поддержке в ЦСКА: партнёры верили в меня больше, чем я сам
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Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл рассказал о поддержке партнёров по команде и отношении к критике болельщиков.

«На площадке я всегда чувствую себя комфортно. Даже в неудачные дни партнёры по команде вселяют в меня уверенность. Помню, как мы играли с «Локомотивом»: кажется, я реализовал всего 1 бросок из 15. Ребята поддерживали меня и верили в меня даже больше, чем я сам. Поэтому не унываю и не расстраиваюсь из-за таких вещей. Я много лет играю здесь, среди удивительных людей. Они помогают мне трезво смотреть на вещи и при этом сохранять уверенность в себе.

Я выступал за команду родного города и за Университет Мэриленда, поэтому привык к бурной реакции зрителей. Даже когда играл за родной город, получал грубые, почти оскорбительные сообщения. Для меня это не в новинку, и сейчас такие вещи меня уже не задевают. Те, кто пишет подобное, никогда не были на моём месте и не знают, каково это. Думаю, это часть моей профессии: играю на глазах у зрителей, иногда показываю не лучший результат. Но зрителям это неважно — они хотят видеть только мастерскую игру. Я сталкивался с таким отношением, но уже привык и в моём возрасте не переживаю из-за него.

Подростком я реагировал на подобные сообщения и хотел ответить. Пару раз действительно отвечал — кажется, ещё когда играл в Австралии. Со временем повзрослел, привык к этому и просто стал собой», — рассказал Тримбл в видео сообщества VK «ТВ СТАРТ».

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