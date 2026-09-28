«Москва стала для меня вторым домом». Американский баскетболист Тримбл — о жизни в России

Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл объяснил, почему хочет остаться в клубе, и оценил атмосферу в коллективе.

«Сейчас все на подъёме, и я рад вернуться к тренировкам. Новых лиц немного: в этом году в команде только один новичок — Кирилл [Елатонцев]. Он станет хорошим пополнением.

Я рад быть в Москве: это место стало для меня вторым домом. Всё начинается с людей, а меня здесь окружают замечательные люди — президент, генеральный менеджер, сотрудники клуба, игроки и все, кто меня поддерживает. Во многом именно благодаря им я хочу остаться. Нам хорошо вместе: они тепло ко мне относятся, чувствую, что здесь действительно нужен», — поделился Тримбл в видео сообщества VK «ТВ СТАРТ».

После драфта НБА 2017 года, на котором его не выбрал ни один клуб, Тримбл начал профессиональную карьеру в команде «Айова Вулвз» из G-лиги. Затем он выступал за «Мельбурн Юнайтед» в Австралии, играл в Пуэрто-Рико, Испании, Турции и Китае. В июле 2023 года он перешёл в ЦСКА.

В дебютном сезоне в составе армейцев Тримбл был признан лучшим шестым игроком Единой лиги ВТБ, а по итогам плей-офф получил звание MVP и помог команде завоевать 11-й титул чемпиона. В сезоне-2024/2025 он вновь стал MVP плей-офф, а ЦСКА выиграл чемпионат в 12-й раз. Сезон-2025/2026 принёс Тримблу сразу две награды: MVP регулярного чемпионата и MVP плей-офф.

Более того, он стал первым игроком в истории лиги, получившим три разные индивидуальные награды — лучшего шестого игрока, MVP регулярного сезона и MVP плей-офф. В феврале 2026 года Тримбл продлил контракт с ЦСКА до лета 2029-го, а в июне клуб завоевал 13-й чемпионский титул.