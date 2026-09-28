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«Ему самое место здесь». Капитан «Локо» Миллер оценил дебют Романа Ворсулева в Единой лиге

«Ему самое место здесь». Капитан «Локо» Миллер оценил дебют Романа Ворсулева в Единой лиге
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Американский разыгрывающий защитник и капитан команды «Локомотив-Кубань» Патрик Миллер оценил дебют 17-летнего защитника Романа Ворсулева в матче с «Енисеем» (81:66) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 17, Покушевски - 10, Лопатин - 10, Фирсов - 10, Барашков - 9, Самойленко - 6, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Абдулбасиров, Квитковских
Енисей: Кэллисон - 14, Евдокимов - 11, Белянков - 10, Шеянов - 7, Янг - 6, Ванин - 6, Долинин - 6, Мотовилов - 2, Касаткин - 2, Шлегель - 2, Белоусов, Такер

«Нам надо было получше стараться в первых трёх четвертях, чтобы тренер пораньше выпустил его на площадку. Он определённо умеет играть, с первой же тренировки с нами продемонстрировал, что здесь ему самое место. Роман умеет и пасовать с обеих рук, и набирать очки. Он уверен в себе. Пусть продолжает тренироваться с нами, окрепнет физически – и он точно поможет команде в будущем. Не вижу границ у его потенциала», — приводит слова Миллера пресс-служба команды.

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