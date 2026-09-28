Bleacher Report выбрал пять клубов НБА с самым сильным молодым ядром

Американское спортивное издание Bleacher Report опубликовало рейтинг пяти клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обладающих самым сильным ядром из молодых игроков.

Топ-5 клубов НБА с самым сильным молодым ядром по версии Bleacher Report:

5. «Юта Джаз» («Многое будет зависеть от готовности и влияния второго номера драфта Дэррина Питерсона. Он также далеко не единственный фактор перемен в Солт-Лейк-Сити. Взгляды прикованы и к Кейонте Джорджу и устойчивости его прорыва в третьем сезоне, возможному скачку второго года для атакующего флангового Эйса Бэйли и препятствиям в развитии, которые преодолели (или в которые врезались) Исайя Кольер, Брайс Сенсабо и Кайл Филиповски»).

4. «Хьюстон Рокетс» («Альперен Шенгюн, которому в июле исполнилось 24, уже двукратный участник Матча звёзд, расцветающий как атакующий центр. Амен Томпсон, которому в январе будет 24, — универсальный защитник и атлетичный плеймейкер. Добавьте сюда 23-летнего Джабари Смита-младшего и 22-летнего Рида Шеппарда (снайпер с задатками создания игры), это ядро, способное блистать на обоих концах площадки»).

3. «Оклахома-Сити Тандер» («Чет Холмгрен только что получил место в третьей сборной всех звёзд НБА (All-NBA) и в первой сборной по защите. Кейсон Уоллес, ещё не занимавший постоянное место в стартовой пятёрке, только что заполучил место во второй сборной по защите. Если восходящая звезда Аджея Митчелла и кажется туманной, то лишь из-за смехотворной глубины этого состава. Ещё не было упоминания ни о снайпере Джареде Маккейне, ни о крепком, растягивающем площадку центровом Джейлине Уильямсе. Не говоря уже о многих пиках первого раунда, которые почти не играли (