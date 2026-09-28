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«Нам бы хотелось, но обещать не могу». Томович — о возвращении Ищенко, Найта и Куина

«Нам бы хотелось, но обещать не могу». Томович — о возвращении Ищенко, Найта и Куина
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о возвращении игроков, пропустивших первый матч регулярного чемпионата с «Енисеем» (81:66). В игре не приняли участие Всеволод Ищенко, Маркос Найт и Тревелин Куин.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 17, Покушевски - 10, Лопатин - 10, Фирсов - 10, Барашков - 9, Самойленко - 6, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Абдулбасиров, Квитковских
Енисей: Кэллисон - 14, Евдокимов - 11, Белянков - 10, Шеянов - 7, Янг - 6, Ванин - 6, Долинин - 6, Мотовилов - 2, Касаткин - 2, Шлегель - 2, Белоусов, Такер

— Увидим ли мы в следующем матче кого-то из тех игроков «Локо», которые пропускали игру?
— Нам бы очень этого хотелось, но обещать я не могу. Медштаб проделывает очень большую работу по восстановлению наших травмированных, но мы не будем ставить в состав никого из них, пока не будем на 100% уверены, что они полностью готовы. Не можем позволить себе рисковать здоровьем наших игроков, — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

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