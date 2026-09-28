«Нам бы хотелось, но обещать не могу». Томович — о возвращении Ищенко, Найта и Куина

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о возвращении игроков, пропустивших первый матч регулярного чемпионата с «Енисеем» (81:66). В игре не приняли участие Всеволод Ищенко, Маркос Найт и Тревелин Куин.

— Увидим ли мы в следующем матче кого-то из тех игроков «Локо», которые пропускали игру?

— Нам бы очень этого хотелось, но обещать я не могу. Медштаб проделывает очень большую работу по восстановлению наших травмированных, но мы не будем ставить в состав никого из них, пока не будем на 100% уверены, что они полностью готовы. Не можем позволить себе рисковать здоровьем наших игроков, — приводит слова Томовича пресс-служба команды.