Карри — о контракте с «Уорриорз»: хочу быть в конкурентоспособной команде

Четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри высказался о продлении контракта с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мы находимся в очень интересной ситуации. При всех различных условиях потолка зарплат — подписываю ли я на максимум, меньше или что бы то ни было, — я хочу быть в конкурентоспособной команде. Хочу иметь возможность иметь некоторую гибкость, потому что у нас её не было в прошлые годы, в недавнем прошлом… У этой команды должна быть гибкость для необходимых ходов, если что-то произойдёт. Это всегда просто соображения.

Для меня информация и терпение — ключ. Это просто очень уникальная ситуация во всех отношениях, исходя из того, где мы были последние четыре года, где я нахожусь в своей карьере, как выглядит наша команда в этом году и абсолютного отчаяния победить. Пытаюсь балансировать всё это.

Идея вернуться к работе воодушевляет. Я чувствую, что правильно воспользовался межсезоньем. Чувствую, что нет никаких колебаний относительно того, где я физически нахожусь, входя в сезон… Но я воодушевлён возвращением к работе», — приводит слова Карри ESPN.