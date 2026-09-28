«Болел три дня». 17-летний Ворсулев — о дебюте за «Локо» в Единой лиге

17-летний российский защитник Роман Ворсулев, выступающий за «Локомотив-Кубань», прокомментировал свой дебют в Единой лиге ВТБ в матче с «Енисеем» (81:65).

«Очень сильно волновался, настраивался очень сильно морально, психологически. Слава богу, подошёл к этому очень серьёзно. Единственный минус — болел эти три дня и был не в такой пиковой форме, как обычно нахожусь. Чувствовал себя дискомфортно.

Очень сильно благодарен тренерскому штабу за то, что верили в меня, в мой прогресс. То, что я отсутствовал три дня и попал в заявку — я это очень сильно ценю», — приводит слова Ворсулева пресс-служба команды.