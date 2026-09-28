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«Болел три дня». 17-летний Ворсулев — о дебюте за «Локо» в Единой лиге

«Болел три дня». 17-летний Ворсулев — о дебюте за «Локо» в Единой лиге
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17-летний российский защитник Роман Ворсулев, выступающий за «Локомотив-Кубань», прокомментировал свой дебют в Единой лиге ВТБ в матче с «Енисеем» (81:65).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 66
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 17, Покушевски - 10, Лопатин - 10, Фирсов - 10, Барашков - 9, Самойленко - 6, Ведищев, Темиров, Ворсулев, Абдулбасиров, Квитковских
Енисей: Кэллисон - 14, Евдокимов - 11, Белянков - 10, Шеянов - 7, Янг - 6, Ванин - 6, Долинин - 6, Мотовилов - 2, Касаткин - 2, Шлегель - 2, Белоусов, Такер

«Очень сильно волновался, настраивался очень сильно морально, психологически. Слава богу, подошёл к этому очень серьёзно. Единственный минус — болел эти три дня и был не в такой пиковой форме, как обычно нахожусь. Чувствовал себя дискомфортно.

Очень сильно благодарен тренерскому штабу за то, что верили в меня, в мой прогресс. То, что я отсутствовал три дня и попал в заявку — я это очень сильно ценю», — приводит слова Ворсулева пресс-служба команды.

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