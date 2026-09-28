Польский новичок «Барселоны» рассказал о требованиях Секулича

25-летний польский центровой Александр Бальцеровски, перешедший в «Барселону», рассказал об адаптации к команде.

— Как проходит адаптация в «Барсе»?

— Для меня очень хорошо. Честно говоря, было очень легко. Испанию я уже хорошо знаю, так что очень хорошо.

— Ты приехал на Гран-Канарию едва ли в 13 лет. Можно сказать, что ты уже почти испанец.

— Можно сказать, честно. Языком я тоже владею хорошо, без проблем, так что да.

— Ты будешь делить позицию с Джошем Небо и Йоаном Макунду, которые сейчас травмированы. Как ты видишь игру команды внутри?

— Ну, очень хорошо, я чувствую себя очень хорошо со всеми ребятами, у меня хорошие отношения с обоими. В раздевалке мы все ещё узнаём друг друга, но вайбы и всё внутри очень хорошее. И в конце концов, играют так, как тренируются, а это работа. Это не может отсутствовать, мы стремимся понимать друг друга всё лучше.

— Что от тебя требует Секулич в эти первые недели?

— Бегать, бегать и бегать (улыбается). Он хочет, чтобы я ставил хорошие заслоны, жёстко защищался — это примерно то, что он просит. Мы сверхфизическая команда, и это та интенсивность, которую хочет тренер: быть физическими, очень хорошо защищаться, строить из защиты много контратак и много больше возможностей для броска, чем у соперника. Оттуда — строить вместе и играть в очень высоком темпе, — приводит слова Бальцеровского Mundo Deportivo.