«Это будет их шоу». Капитан «Зенита» Пойтресс — о молодёжи клуба

Капитан «Зенита» американец Алекс Пойтресс высказался о молодёжи команды.

— На этих сборах в составе «Зенита» было много молодых ребят. Как с ними работается?

— Мне нравится наш молодой центровой Миша Пресняков. Он талантлив, у него есть потенциал. Антон Суйконен, Егор Евстафьев, Паша Земский – они хорошо работают. Как капитан, я пытаюсь их учить, потому что они находятся в начале своего баскетбольного пути и стараются прогрессировать и становиться лучше каждый день. Помню себя в их возрасте, как это было захватывающе, когда ты оказываешься в большой команде. Важно уделять им время, потому что потом они пойдут по нашим стопам, а затем будут вести команду за собой. Я считаю, что это моя обязанность, как и обязанность всех остальных, вместе с Воронцевичем и Кулагиным, действительно давать им толчок и делиться опытом. Потому что через 5-10 лет — это будет их шоу. Чем раньше они поймут, как усердно нужно работать, как достичь того уровня и быть командным игроком, конкурировать на высшем уровне – тем лучше. Это поможет их карьерам и клубу.

— Вам непривычно, когда вокруг так много молодых ребят?

— Ощущения абсолютно те же самые. Когда ты на площадке, у тебя есть работа, которую надо выполнять. Неважно, это твой первый, второй или даже 10-й год. Пока ты стараешься сделать свою работу наилучшим образом, это меня устраивает. Я не думаю, что молодость стоит считать оправданием для ошибок. Ты можешь сделать одну-две ошибки, но учишься на опыте во время игры. И по мере обучения ты должен улучшаться и проявлять результат. Их молодость только поможет им в раннем возрасте привыкнуть к этому опыту, — приводит слова Пойтресса «Радио «Зенит».