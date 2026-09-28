Новичок «Барселоны» рассказал, почему решил перейти в клуб из «Уникахи»

25-летний польский центровой Александр Бальцеровски, перешедший в «Барселону», объяснил, почему решил перейти в каталонский клуб.

— Что убедило тебя в проекте «Барсы», чтобы подписать контракт с клубом?

— Меня? Ну, прежде всего, интерес такого клуба, как «Барса», то, что он заинтересовался мной, а затем то, что это новый проект, с множеством новых игроков, множеством новых лиц, свежими ногами, как говорит тренер. Нас много новых игроков, молодых игроков, это другой стиль, и это отчасти то, что меня убедило, потому что думаю, что могу помочь этой команде в том, о чём меня попросят.

— А на уровне команды? Выход в «Финал четырёх» — одна из целей?

— Да, конечно, я думаю, это в голове у каждого из нас: у игроков, у штаба и у всех работников клуба. Чего мы хотим — быть на самом верху, и это мы не можем выкинуть из головы. Мы большой клуб, клуб, который должен побеждать, который должен иметь титулы, и так мы это видим — с голодом и воодушевлением.

— Это самый важный шаг в твоей карьере?

— Да, я думаю, да. Я так это вижу, по крайней мере. Возвращение в Евролигу в очень большом клубе. Я лично, оглядываясь назад, каждый шаг, который делаю, — это то, что, как я считаю, лучше всего для меня. Это очень важный скачок для моего будущего.

— Что больше всего удивило тебя в «Барсе» изнутри, чего ты не знал?

— Меня об этом спрашивали несколько раз, но я думаю, что меня ничто не удивило. Я пришёл в большой клуб, ожидал большого клуба, самого лучшего, и именно это я и нашёл. Так что, думаю, меня ничто не удивило, потому что всё супер хорошо, всё на 10, так что мне не на что жаловаться, — приводит слова Бальцеровского Mundo Deportivo.