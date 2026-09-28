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«Новые горизонты». Американский портал оценил перспективы Егора Дёмина

«Новые горизонты». Американский портал оценил перспективы Егора Дёмина
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Американский портал Point Made Basketball поделился мнением о перспективах российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина перед его вторым сезоном в НБА. Как считают авторы издания, спортсмен способен сделать серьёзный шаг.

«У Егора Дёмина был многообещающий дебютный сезон, который оказался сокращён из-за травмы, но представляется, что во втором году он готов сделать огромный шаг вперёд.

В своём первом сезоне его недостаток физической мощи действительно бросался в глаза, что приводило к проблемам с созданием давления на кольцо. Но теперь он стал заметно сильнее, и это откроет новые горизонты в его игре», — говорится в материале Point Made Basketball в социальных сетях.

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