Алексей Швед получил перелом кисти в первом матче сезона Единой лиги — источник

37-летний звёздный российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции защитника за команду Единой лиги ВТБ УНИКС, в первом матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027 c «Бетсити Пармой» (88:97) получил перелом кисти, сообщает телеграм-канал «БО Баскетбол».

Швед вместе с президентом Федерации баскетбола Татарстана Богданом Богачёв посетил сегодня, 28 сентября, послание главы Республики Татарстан Рустама Минниханова Госсовету РТ. Алексей пришёл на мероприятие с гипсом на запястье.

Фото: Кадр из видео

В дебютном матче сезона Швед провёл на паркете 18.54, набрав за это время восемь очков, три подбора, семь передач и один перехват.