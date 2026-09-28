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Алексей Швед получил перелом кисти в первом матче сезона Единой лиги — источник

Алексей Швед получил перелом кисти в первом матче сезона Единой лиги — источник
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37-летний звёздный российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции защитника за команду Единой лиги ВТБ УНИКС, в первом матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027 c «Бетсити Пармой» (88:97) получил перелом кисти, сообщает телеграм-канал «БО Баскетбол».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 97
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Шаманич - 23, Рейнольдс - 16, Адамс - 14, Беленицкий - 11, Ратэн-Мэйс - 11, Швед - 8, Захаров - 3, Маккормак - 2, Брайс, Гудумак, Коновалов, Узинский
Бетсити Парма: Примо - 22, Мартин - 19, Джонсон - 15, Фоббс - 14, Уэйли - 11, Шашков - 7, Карпенков - 4, Егоров - 3, Свинин - 2, Головченко, Ильницкий, Миронов

Швед вместе с президентом Федерации баскетбола Татарстана Богданом Богачёв посетил сегодня, 28 сентября, послание главы Республики Татарстан Рустама Минниханова Госсовету РТ. Алексей пришёл на мероприятие с гипсом на запястье.

Фото: Кадр из видео

В дебютном матче сезона Швед провёл на паркете 18.54, набрав за это время восемь очков, три подбора, семь передач и один перехват.

А ведь 5000 очков не за горами: