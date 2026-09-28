15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Щербенёв из «Зенита» порвал крестообразную связку в первом матче регулярки

Щербенёв из «Зенита» порвал крестообразную связку в первом матче регулярки
Комментарии

25-летний российский баскетболист Александр Щербенёв, играющий на позиции разыгрывающего защитника за команду «Зенит», получил тяжёлую травму в первом матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027 c «Уралмашем» (92:68).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

«Защитник сине-бело-голубых получил повреждение в первом матче нового сезона с «Уралмашем». По результатам медицинского обследования у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках его полного восстановления станет известно позднее. Баскетбольный клуб «Зенит» желает Александру Щербенёву крепкого здоровья и скорейшего возвращения на площадку!» — говорится в сообщении команды.

Материалы по теме
Фото
Алексей Швед получил перелом кисти в первом матче сезона Единой лиги — источник