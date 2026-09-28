Щербенёв из «Зенита» порвал крестообразную связку в первом матче регулярки

25-летний российский баскетболист Александр Щербенёв, играющий на позиции разыгрывающего защитника за команду «Зенит», получил тяжёлую травму в первом матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027 c «Уралмашем» (92:68).

«Защитник сине-бело-голубых получил повреждение в первом матче нового сезона с «Уралмашем». По результатам медицинского обследования у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках его полного восстановления станет известно позднее. Баскетбольный клуб «Зенит» желает Александру Щербенёву крепкого здоровья и скорейшего возвращения на площадку!» — говорится в сообщении команды.