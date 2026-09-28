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«Развитие мышечной памяти». Грин — о проблемах Карри со зрением

«Развитие мышечной памяти». Грин — о проблемах Карри со зрением
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Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о проблемах со зрением Стефена Карри.

«Помню, как он подошёл ко мне и сказал: «Йо, мне нужно пойти проверить зрение»… а потом дошло до того, что он иногда носил [линзы], а иногда не носил, и получается, теперь нужно заново рассчитывать, когда ты не видишь и когда видишь… он сказал: «Когда я бросаю, на последней секунде мне просто нужно поймать передний край дужки кольца, пока я могу поймать передний край дужки, мне плевать, как моё тело, где я нахожусь, главное — успеть поймать глазами передний край дужки на последней секунде, и я в порядке». Это просто показывает, насколько здесь влияет развитие мышечной памяти», — сказал Грин на своём YouTube-канале.

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