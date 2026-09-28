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Ухов объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл МБА в первом матче регулярки Единой лиги

Ухов объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл МБА в первом матче регулярки Единой лиги
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31-летний российский профессиональный баскетболист Иван Ухов, играющий на позиции атакующего защитника за ЦСКА, прокомментировал победу над МБА (82:65) в первом матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
65 : 82
ЦСКА
Москва
МБА: Трушкин - 15, Хоменко - 11, Певнев - 11, Падиус - 7, Платунов - 7, Малинин - 5, Огарков - 3, Чернышев - 2, Сонько - 2, Пивцайкин - 2, Хвостов, Карпенко
ЦСКА: Жан-Шарль - 16, Тримбл - 15, Ухов - 14, Руженцев - 13, Уэйр - 6, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Елатонцев - 4, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Антонов

«С начала игры не давали МБА разыграться, потому что знаем — они любят быстрый баскетбол. И если дать им почувствовать, то они могут, конечно, забить вот эти тяжёлые мячи, которые они делали в концовке.

Мы вынуждали их ошибаться, делать потери, соответственно, наши атаки улучшались в этом плане и начинались с лёгких очков, потому что мы могли убегать», — приводит слова Ухова пресс-служба армейцев.

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