Ухов объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл МБА в первом матче регулярки Единой лиги

31-летний российский профессиональный баскетболист Иван Ухов, играющий на позиции атакующего защитника за ЦСКА, прокомментировал победу над МБА (82:65) в первом матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

«С начала игры не давали МБА разыграться, потому что знаем — они любят быстрый баскетбол. И если дать им почувствовать, то они могут, конечно, забить вот эти тяжёлые мячи, которые они делали в концовке.

Мы вынуждали их ошибаться, делать потери, соответственно, наши атаки улучшались в этом плане и начинались с лёгких очков, потому что мы могли убегать», — приводит слова Ухова пресс-служба армейцев.