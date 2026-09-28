«Дальше будет тяжелее». Каспер Уэйр — о победе над МБА

36-летний американский баскетболист Каспер Уэйр, играющий на позиции разыгрывающего защитника за ЦСКА, прокомментировал победу над МБА (82:65) в первом матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

«Я получаю удовольствие от игры против других команд. Рад, что чемпионат начался. Так что было здорово начать новый сезон именно с победы. Мы должны становиться лучше и знаем, что дальше будет тяжелее», — приводит слова Уэйра пресс-служба армейцев.

Каспер провёл на паркете 20.11, набрав за это время шесть очков (2/4 с игры, 0/3 трёхочковых, 2/2 со штрафного), два подбора, четыре передачи, два перехвата при коэффициенте эффективности «+9».