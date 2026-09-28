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«Дальше будет тяжелее». Каспер Уэйр — о победе над МБА

«Дальше будет тяжелее». Каспер Уэйр — о победе над МБА
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36-летний американский баскетболист Каспер Уэйр, играющий на позиции разыгрывающего защитника за ЦСКА, прокомментировал победу над МБА (82:65) в первом матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
65 : 82
ЦСКА
Москва
МБА: Трушкин - 15, Хоменко - 11, Певнев - 11, Падиус - 7, Платунов - 7, Малинин - 5, Огарков - 3, Чернышев - 2, Сонько - 2, Пивцайкин - 2, Хвостов, Карпенко
ЦСКА: Жан-Шарль - 16, Тримбл - 15, Ухов - 14, Руженцев - 13, Уэйр - 6, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Елатонцев - 4, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Антонов

«Я получаю удовольствие от игры против других команд. Рад, что чемпионат начался. Так что было здорово начать новый сезон именно с победы. Мы должны становиться лучше и знаем, что дальше будет тяжелее», — приводит слова Уэйра пресс-служба армейцев.

Каспер провёл на паркете 20.11, набрав за это время шесть очков (2/4 с игры, 0/3 трёхочковых, 2/2 со штрафного), два подбора, четыре передачи, два перехвата при коэффициенте эффективности «+9».

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