Единая лига объявила символическую пятёрку первой недели сезона-2026/2027

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку баскетболистов первой игровой недели сезона-2026/2027. В неё вошли представители пяти разных команд.

Фото: Единая лига ВТБ

Символическая пятёрка Единой лиги на 28 сентября:

1. Уэнделл Грин, «Автодор».

2. Иван Ухов, ЦСКА.

3. Джошуа Примо, «Бетсити Парма».

4. Георгий Жбанов, «Зенит».

5. Ален Хаджибегович, «Локомотив-Кубань».

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).