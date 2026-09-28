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Единая лига объявила символическую пятёрку первой недели сезона-2026/2027

Единая лига объявила символическую пятёрку первой недели сезона-2026/2027
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку баскетболистов первой игровой недели сезона-2026/2027. В неё вошли представители пяти разных команд.

Фото: Единая лига ВТБ

Символическая пятёрка Единой лиги на 28 сентября:

1. Уэнделл Грин, «Автодор».
2. Иван Ухов, ЦСКА.
3. Джошуа Примо, «Бетсити Парма».
4. Георгий Жбанов, «Зенит».
5. Ален Хаджибегович, «Локомотив-Кубань».

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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