Назван вес и рост Егора Дёмина перед началом тренировочного лагеря «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин значится в списке игроков команды с весом 212 фунтов (96,16 кг) перед стартом тренировочного лагеря. Более того, рост Дёмина заявлен как 6 футов 9 дюймов (чуть более 205 см).

«Егор Дёмин указан с весом в 212 фунтов. В прошлом году перед тренировочным лагерем он значился как 210 фунтов (95,25 кг). Однако в Летней лиге он сказал, что набрал 10-13 фунтов (4,54-5,9 кг). Нолан Траоре указан со значением в 190 фунтов (86,18 кг) после того, как новичком на сборе весил 180 фунтов (81,6 кг)», — написал журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальной сети X.

Егор Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под восьмым номером «Бруклином», что является самым ранним выбором российского игрока за всю историю драфтов главной баскетбольной североамериканской лиги.