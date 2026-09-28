Чарания: Дюрен не примет участия в медиадне «Детройта» и пропустит первые тренировки

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал, что центровой «Детройт Пистонс» Джейлен Дюрен не примет участия в медиадне клуба и пропустит начало тренировочного лагеря.

«Ограниченно свободный агент Джейлен Дюрен не будет участвовать в медиадне «Детройт Пистонс» в понедельник и пропустит начало тренировочного лагеря. Дюрен отклонил предложение по пятилетнему контракту на $ 200 млн с полной гарантией, и стороны остаются в тупике перед крайним сроком в четверг по однолетнему квалификационному предложению на $ 9,6 млн», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X.

Отметим, сезон-2025/2026 стал для Дюрена прорывным: впервые в карьере он попал на Матч звёзд НБА и был включён в третью символическую сборную лиги.