15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания: Дюрен не примет участия в медиадне «Детройта» и пропустит первые тренировки

Чарания: Дюрен не примет участия в медиадне «Детройта» и пропустит первые тренировки
Комментарии

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал, что центровой «Детройт Пистонс» Джейлен Дюрен не примет участия в медиадне клуба и пропустит начало тренировочного лагеря.

«Ограниченно свободный агент Джейлен Дюрен не будет участвовать в медиадне «Детройт Пистонс» в понедельник и пропустит начало тренировочного лагеря. Дюрен отклонил предложение по пятилетнему контракту на $ 200 млн с полной гарантией, и стороны остаются в тупике перед крайним сроком в четверг по однолетнему квалификационному предложению на $ 9,6 млн», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X.

Отметим, сезон-2025/2026 стал для Дюрена прорывным: впервые в карьере он попал на Матч звёзд НБА и был включён в третью символическую сборную лиги.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Егор Дёмин перед сезоном НБА выдал мощный данк! Его встретили одобрительными возгласами
Видео
Егор Дёмин перед сезоном НБА выдал мощный данк! Его встретили одобрительными возгласами
$ 360 млн за пять лет. В НБА может появиться крупнейший контракт в истории $ 360 млн за пять лет. В НБА может появиться крупнейший контракт в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android